As duas sociedades de advogados apoiaram a Henko Partners, uma empresa ibérica de private equity, na aquisição da portuguesa BlueClinical, e os seus acionistas, respetivamente, na integração na Astrum.

15 Novembro 2023, 19h17

A Abreu Advogados assessorou a Henko Partners, uma empresa ibérica de private equity, na aquisição da portuguesa BlueClinical, a ser integrada na Astrum, uma nova organização europeia de investigação.

A sociedade portuguesa prestou apoio à subsidiária espanhola da Henko Partners, nomeadamente no desenvolvimento de due diligence, apoio na elaboração do contrato de compra e venda, no financiamento e acessórios, acompanhando o closing.

A equipa da Abreu Advogados que assessorou esta operação foi coordenada por Teresa Anselmo Vaz, consultora, e contou com o apoio de Marta Romano de Castro, sócia, Pedro Alves da Silva, sócio, Ricardo Henriques, sócio, Rodrigo Formigal, sócio, Madalena Caldeira, sócia contratada, Francisco Estácio, associado sénior e José Maria Alves Pereira, associado sénior.

Na parte contrária, a Telles assessorou os acionistas da BlueClinical na integração da Blueclinical na Astrum, grupo pan-europeu recentemente criado pela Henko Capital Partners que “presta serviços de CRO (Clinic Research Organization) de alta qualidade para a indústria farmacêutica, biotecnológica, médica e de tecnologia celular e que tem atualmente presença em França, Alemanha, Espanha e Portugal”.

A equipa da Telles foi liderada por Francisco Espregueira Mendes, sócio, coordenador da área de Corporate, Transacional e private equity e contou com o apoio de Tomás Barbosa e Tomás Paiva Rosado, associados na mesma área de prática, tendo contado ainda com a intervenção do advogado Miguel Pereira Monteiro, sócio da MPM Advogados.

A Telles Advogados acompanhou em todas as fases do processo da transação, “incluiu o reinvestimento dos acionistas da BlueClinical na Astrum.”

“Esta operação envolveu a negociação e a celebração de vários contratos, numa transação ocorrida em várias jurisdições. A BlueClinical, que integrava o Grupo Bluepharma, é líder em Portugal na prestação de serviços de consultoria em desenvolvimento clínico de medicamentos e ensaios clínicos em doentes, com especial enfoque em ensaios precoces”, lê-se na nota.

Esta transação envolveu as sociedades de advogados Bird & Bird, Cuatrecasas e a RocaJunyent, todas sediadas em Espanha.

A Henko Partners lançou no passado dia 8 a AstrumCRO, depois de investir na BlueClinical e na Pharmalog.