Acabar com a corrupção em Espanha somaria 10 mil milhões de euros ao PIB por ano

Acabar com as práticas de corrupção em Espanha somaria 10 mil milhões de euros ao PIB por ano. As contas estão plasmadas num estudo da Fundación BBVA e do Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Neutralizar a corrupção (isto é, reduzir até um nível mínimo), melhorando ao mesmo tempo “outros elementos de qualidade institucional”, elevariam o PIB de Espanha em 16% num prazo de 15 anos.

Intitulado como “Os custos económicos do défice de qualidade institucional e da corrupção em Espanha”, o estudo coloca a Espanha em 31º lugar (de um total de 154 países) na tabela de qualidade institucional. “Em matérias de controlo da corrupção e qualidade das suas instituições, a Espanha está abaixo do seu peso económico”, alerta o estudo, consultado pelo jornal “El País”.. Os cálculos realizados baseiam-se na contenção da corrupção até um nível mínimo e não na total erradicação do fenómeno, que consideram ser impossível.