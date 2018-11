ACAP contente com a eliminação do aumento de tributação autónoma sobre as empresas

A ACAP em comunicado, congratula-se com a eliminação do aumento de tributação autónoma, ontem aprovado na votação do Orçamento de Estado na especialidade.

Na votação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2019, ontem, terça-feira, foram aprovadas as propostas do CDS/PP e do PCP que propunham a eliminação dos aumentos na taxa de tributação autónoma sobre as empresas.

O Governo tinha proposto um aumento de 50% na taxa de tributação autónoma para veículos até 25.000 euros de valor de aquisição – o que iria agravar a tributação sobre as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas. “Ora, esta proposta iria agravar a tributação sobre as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, o que não tinha qualquer justificação”, diz a ACAP. Também para os veículos com valor de aquisição igual ou superior a 35.000 euros o Governo propunha um aumento de 35% para 37,5% da taxa.

Ambos foram chumbados na votação parlamentar.

Logo que foi conhecida a proposta do Governo, “a ACAP reuniu com os vários Grupos Parlamentares, propondo a eliminação daqueles aumentos, e procurando que fosse encontrada uma maioria parlamentar para votar aquela eliminação o que, ontem, veio a verificar-se”, diz a associação em comunicado.

“Se tivesse sido aprovada a proposta do Governo, as empresas iriam pagar mais quarenta milhões de euros de imposto, o que não tinha qualquer justificação”, concluem.