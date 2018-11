Acidente/Borba: Rio diz que há “falha notória do Estado”

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje, em Esposende, que “há uma falha notória do Estado” no caso da queda de uma estrada em Borba e defendeu que “a culpa não pode morrer solteira”.

“Há uma falha notória do Estado, seja a nível central, seja a nível local”, disse Rui Rio, sublinhando a necessidade de se apurar responsabilidades.

Rui Rio falava à margem da Festa da Europa, que juntou mais de 2750 pessoas em Esposende

O líder do PSD disse que não tem “por uso” apontar o dedo sem saber exatamente quem são os responsáveis, mas ressalvou que este “é um assunto suficientemente grave para que não se apurem responsabilidades”.

“Tem de se fazer, obviamente, um inquérito, o mais depressa que se pode fazer, e bem feito, para apurar responsabilidades, porque a culpa não pode morrer solteira”, acrescentou.

Segundo Rio, a queda da estrada é mais uma prova “evidente” da “degradação brutal” dos serviços públicos em Portugal”.

Uma degradação que, disse ainda, é responsabilidade deste Governo, “mas não só”.

“É uma degradação que tem andado no tempo e este Governo nada fez para inverter essas situações e elas têm-se vindo a agravar. Os serviços públicos em Portugal estão num estado absolutamente mau, péssimo”, rematou.