Ações da Juventus acumulam queda de 23% após acusações contra Ronaldo

As ações da Juventus já perderam quase um quarto do seu valor bolsista, com as suspeitas de que Cristiano Ronaldo terá alegadamente violado a antiga modelo norte-americana Kathryn Mayorga. Os títulos da equipa orientada por Massimiliano Allegri acumulam uma desvalorização de 22,67%, estando a negociar no ‘vermelho’ há oito sessões consecutivas.

A alegada violação de Kathryn Mayorga pelo futebolista português foi noticiada pela revista alemã “Der Spiegel”, no final do mês de setembro. A reagir às acusações, as ações da Juventus, que tinham registado ganhos após a contratação de Cristiano Ronaldo, começaram a inverter a tendência. Desde o máximo histórico de 1,813 euros, atingido em 19 de setembro, as perdas acumuladas do clube chegam aos 31,9%.

Os títulos acionistas do clube de Turim terminaram sessão esta terça-feira, a perder 4,54% para 1,136 euros, tendo atingido mínimos de 29 de agosto. Esta quarta-feira, as ações da Juventus negoceiam a perder 1,67% para 1,117 euros.