13 Novembro 2023, 13h52

As ações da Novo Nordisk, uma empresa dinamarquesa do sector da saúde, registaram uma subida de quase 4% durante o dia de hoje. Esta subida dá-se depois de terem sido reveladas as conclusões de um estudo que apoiou o uso do seu medicamento para a perda de peso, o Wegovy, segundo o jornal ‘Cinco Dias’.

O estudo concluiu que as pessoas que tomaram o medicamento em doses mais elevadas observaram uma queda no açúcar no sangue e na inflação, dois indicadores que ajudam nas doenças cardíacas, juntamente com a perda de peso.

Os resultados, que foram divulgados no sábado, ajudam a solidificar o argumento a favor do uso do medicamento da Novo como tratamento cardíaco, com estatinas (fármacos usados para reduzir os níveis de colesterol no sangue e prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares) e em pacientes de alto risco.

As doenças cardíacas são a principal causa de morte no mundo. A Novo planeia solicitar a aprovação para reduzir o risco de eventos cardiovasculares em adultos com excesso de peso e com doenças cardíacas.

Os médicos que participam na reunião anual da American Heart Association na Filadélfia aplaudiram os resultados. “Cada vez mais, os médicos entendem que não se trata apenas de peso e aparência”, sublinha Lars Fruergaard Jorgensen, CEO da Novo.