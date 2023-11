O acionista maioritário da marca de carros sueca quer vender um total de 100 milhões de títulos, pelo que a capitalização da cotada está a tombar de forma acentuada, para os valores mais baixos de sempre.

17 Novembro 2023, 16h11

As ações da Volvo Cars estão a cair mais de 10,8% para mínimos históricos, na sequência de o principal acionista ter iniciado a venda de aproximadamente 100 milhões de títulos.

O grupo Geely Holding, sediado em Zhejiang, China, adiantou em comunicado que se trata de uma venda alinhada com os objetivos de longo-termo da empresa, com o objetivo de aumentar a liquidez da mesma. Em causa está ainda o propósito de “oferecer mais oportunidades para gerar valor sustentável no longo prazo para investidores institucionais e de retalho”.

Antes de iniciar este processo de venda, o grupo era detentor de 82% da empresa e vai passar a ser dono de apenas 78,3%, numa altura em que as ações já desvalorizaram 20% em termos homólogos, até aos 36,80 euros. O responsável pelo grupo reiterou que a transição energética na empresa é, por esta altura, um dos principais objetivos.

“Como acionistas maioritários, continuamos firmes no nosso compromisso de continuarmos a apoiar a Volvo Cars na sua transformação para se tornar uma construtora de veículos totalmente elétrica”, referiu o diretor executivo do Geely Holding num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Durante a sessão bolsista desta sexta-feira, a queda na capitalização dos títulos da automotora sueca já chegou aos 14%.