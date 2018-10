Ações do Danske Bank caem 4% após investigação sobre lavagem de dinheiro

O Danske Bank está a estar a ser investigado pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos devido ao escândalo lavagem de dinheiro no valor de cerca de 200 mil milhões de euros envolvendo a sua filial na Estónia, noticia a agência ”Reuters” esta quinta feira, 4 de outubro.

O maior banco dinamarquês admitiu em comunicado que “recebeu pedidos de informações” vindos do departamento judicial norte-americano no seguimento de uma investigação criminal sobre essa subsidiária. Ao longo da manhã, os seus títulos estiveram a ‘vermelho’ e negoceiam agora com perdas de 4,09%, para 159,4 euros.

A polícia suspeita de que os montantes envolvidos na lavagem de dinheiro cheguem aos 11 mil milhões de euros entre 2011 e 2016 e uma investigação independente, contratada pelo próprio banco, indicou, posteriormente, que apenas num ano tinham sido branqueados 26 mil milhões de euros de dinheiro russo nesta unidade, segundo a imprensa internacional.

A instituição dinamarquesa, que esta semana nomeou Jesper Nielsen como novo diretor executivo interino, que foi substituir Thomas Borgen, afirmou no comunicado que estava a cooperar com as autoridades.

Paralelamente, o banco central da Estónia divulgou que, entre 2008 e 2017, foram registadas transações financeiras entre fronteiras no valor de 1,1 mil milhões de euros. Segundo a agência, a quantia levanta suspeitas relativamente ao dinheiro que circulou no país, pois este não se relaciona com a respetiva atividade económica no país – a Estónia tem 1,3 milhões de pessoas e um PIB de 25 mil milhões de euros (2017).