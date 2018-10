Acordo entre EUA, Canadá e México “afasta pesadelo comercial”, diz Credito Y Caución

O Canadá uniu-se ao México e aos Estados Unidos (EUA) num novo acordo comercial “que afasta a possibilidade de um potencial impacto em grande escala no comércio, nos lucros das empresas e no emprego na América do Norte”, segundo o Credito Y Caución, grupo especializado em seguros de crédito.

É provável que os efeitos económicos do novo acordo, denominado USMCA (United States Mexico Canada Agreement), sejam limitados, “já que a impressão inicial é que se trata de um rebranding do NAFTA e não de um acordo completamente novo, mas injeta tranquilidade nos mercados quanto à continuidade dos fluxos comerciais entre os três países”.

As regras de origem tornam-se mais exigentes para os fabricantes de automóveis, uma vez que a percentagem de veículos que deve ser produzida localmente aumentará de forma gradual de 62,5% para 75%. “É de se esperar que os fornecedores locais no Canadá, México e Estados Unidos tenham vantagens com este aumento, já que os fabricantes de equipamentos originais optarão por novos contratos”, referem os especialistas.

Além disso, diz ainda a empresa, cerca de 40%-45% da montagem final dos veículos deve ser realizada por trabalhadores que ganhem uma média igual ou superior a 16 dólares por hora. Embora esta medida seja dirigida ao México, onde os trabalhadores do setor ganham em média 3,5 dólares por hora, prevê-se que as empresas mexicanas mantenham a sua vantagem competitiva assente nos baixos custos laborais e aceitem a tarifa adicional esperada de 2,5%. Além disso, as quotas aumentam, deixando mais espaço para o crescimento.

”Uma parcela de 3,6% do mercado de produtos lácteos canadiano será aberta a produtos dos EUA. No entanto, ainda será necessário estabelecer definições mais rigorosas sobre o que está incluído nessa quota”. A previsão é de que os preços dos produtos lácteos no Canadá diminuam como resultado do aumento da concorrência dos Estados Unidos e de outros mercados através do acesso a 3,25% do mercado outorgado pelo Acordo Transpacífico. A disposição sobre resolução de disputas permanecerá inalterada, o que constitui uma vitória do primeiro-ministro Trudeau. Uma notável exclusão do acordo refere-se às tarifas sobre as exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos.

Em conclusão, “o acordo manterá os fluxos comerciais na América do Norte e deve fortalecer os negócios entre os três países. A agricultura, que pode sofrer uma redução das suas margens, é um setor ao qual prestar muita atenção em 2019 quando o acordo tiver sido ratificado. Os setores do aço e do alumínio e as indústrias na sua dependência permanecem sob vigilância até que seja alcançado um acordo tarifário”.