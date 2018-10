Açores recebem pela primeira vez o NASA Space Apps Challenge

O NASA Space Apps Challenge é uma competição internacional que junta milhares de equipas em todo o mundo que, em 48 horas, devem ser capazes de resolver desafios propostos por cientistas e engenheiros da Agência Espacial norte-americana.

A competição é desenvolvida em formato ‘hackathon’, isto é, “maratonas de desenvolvimento de tecnologia que se baseiam na iniciativa de voluntários inteligentes e talentosos – como software developers, engenheiros, designers, cientistas, ou mesmo, curiosos com paixão e desejo de ter um impacto imediato no mundo”, esclarece o comunicado enviado hoje pela embaixada dos Estados Unidos da Americana em Portugal.

Para esta primeira edição realizada no arquipélago, que terá lugar no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Space Apps Challenge 2018, mas estão limitadas a 50 participantes, que serão agrupados em equipas de três a cinco elementos.

“As duas equipas vencedoras do Space Apps Challenge Azores participarão na competição global onde serão escolhidas as melhores soluções a nível mundial para cada um dos desafios”, informa o comunicado.

Esta iniciativa, que chega agora a São Miguel, conta já com 187 eventos realizados, que envolveram “mais de 25.000 participantes em todos os continentes”.

O evento, acolhido pelo Consulado dos Estados Unidos da América e pela Associação Nonagon, conta com a parceria da Universidade dos Açores, da Escola de Novas Tecnologias dos Açores, da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e da PROBOT – Associação de Programação e Robótica dos Açores.