Adapt.local integra Funchal e 32 municípios portugueses para o combate às alterações climáticas

O Funchal integra uma rede composta por 32 municípios portugueses para a Adaptação Local às Alterações Climáticas. O sítio da internet desta iniciativa, que inclui ainda 11 entidades públicas e privadas, pode ser encontrado em www.adapt-local.pt.

O lançamento do sítio da internet vai coincidir com o 4º Conselho Geral da adapt.local, que se realiza a 15 de novembro, em Ílhavo, e do 2º Seminário de Adaptação Local às Alterações Climáticas, a 16 de novembro, na Figueira da Foz.

Estes eventos incluem sessões temáticas e ainda workshops, que vão desde as estratégias municipais, até à educação ambiental e sensibilização para riscos climáticos.