AdC denuncia cartel na manutenção ferroviária

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou cinco empresas empresas de manutenção ferroviária de cartel em concursos públicos lançados pela Infraestruturas de Portugal em 2014 e 2015. Empresas pertencem aos grupos Mota-Engil, Comsa, Somague, Teixeira Duarte e Vossloh.

“As sociedades Fergrupo – Construções e Técnicas Ferroviárias, S.A., Futrifer – Indústrias Ferroviárias, S.A., Mota-Engil – Engenharia e Construção, S.A., Neopul – Sociedade de Estudos e Construções, S.A. e Somafel – Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A., são visadas na acusação da AdC, bem como seis titulares de órgãos de administração e direção, por estarem envolvidos nas infrações”, salienta a Autoridade da Concorrência em comunicado.

De acordo com a AdC, a investigação revelou que “tais empresas manipularam as propostas apresentadas nos concursos lançados pela Infraestruturas de Portugal. Para o efeito, as empresas celebraram dois acordos restritivos da concorrência visando a fixação dos preços da prestação dos serviços e a repartição dos lotes constantes de um dos concursos”.