Adeus PC, olá telemóvel: portugueses dão primazia ao smartphone para aceder à Internet

Ler mais

Cerca de 57% dos portugueses acedem à Internet pelo telemóvel, ultrapassando pela, primeira vez, a preferência pelo computador (55,2%), revela o estudo avançado pelo ”Bareme Internet”.

Em termos gerais, a utilização da Internet voltou a aumentar, tendo alcançado o seu ponto mais alto este ano, 70,9%.

Os dados do estudo revelam, também, que 19,1% dos portugueses usam a Internet através do tablet, 9,3% tem preferência pela TV e 5,8% acede através da consola de jogos.

Estes valores evidenciam um maior crescimento em termos absolutos no telemóvel, seguido da televisão e da consola, revela o estudo. Em queda, tal como se verificou nos anos anteriores, temos o computador e tablet.

Entre os objetivos do estudo está também a caracterização da utilização da Internet pelos portugueses, dando destaque à navegação casual e compras de bens e serviços online.

O estudo realizado contou com a participação de 6.012 residentes do Continente, com idades iguais ou superiores a 15 anos, e a recolha de dados foi feita através de um inquérito online ou chamada telefónica.