Hub internacional da marca está centrado em Hamburgo com o objetivo de reforçar as ligações comerciais com a Alemanha, Áustria e a Dinamarca. A empresa exporta para cerca de 30 países diferentes.

16 Novembro 2023, 11h30

A Adico, a mais antiga empresa de mobiliário metálico de Portugal, centra em Hamburgo, na Alemanha, o seu primeiro hub comercial e logístico internacional, “com o objetivo de reforçar as ligações comerciais com a Alemanha, Áustria e a Dinamarca e de entrar nos mercados da Polónia e da República Checa. A centenária empresa avança também para a sua primeira loja de rua”, refere em comunicado.

Localizado numa das principais artérias de Hamburgo, o novo showroom e loja “nasce de uma colaboração com a glocalMADE, o parceiro da Adico para este projeto e pretende afirmar-se como um espaço onde os apaixonados da marca poderão encontrar os seus produtos mais icónicos, como a célebre Cadeira Portuguesa, mas também um conjunto de outras peças que integram as duas atuais coleções, Classics e Outdoor”.

Apesar de exportar com caráter regular para mais de 30 países, o Hub Hamburgo é o primeiro projeto comercial e logístico liderado pela Adico fora de Portugal. As sinergias logísticas, a concentração comercial para cinco países em Hamburgo e a competência e visão do parceiro de gestão glocalMADE, “são o garante do sucesso de uma operação que em três anos se prevê representar 30% a 40% do total das exportações da empresa”, revela Miguel Carvalho, administrador da Adico, citado pelo comunicado.

O projeto para a criação deste hub comercial e logístico iniciou-se no final de 2022 e, “para além da construção do plano de negócios, obrigou a um plano de marketing assente num estudo de mercado que conduziu a Adico a apresentar-se diretamente nesses mercados com a sua marca, com um domínio próprio (adico1920.com), redes sociais locais, renaming de alguns produtos e com a sua primeira loja de rua que assinala uma nova fase de comunicação para o B2C”, destaca Miguel Carvalho.

O espírito e o ambiente vibrante de Hamburgo, a sua importância comercial, pelo facto de acolher um dos principais portos de comércio marítimo da Europa, e o crescimento consolidado nos últimos três anos dos mercados alemão e austríaco, “são algumas das principais razões que motivaram a escolha desta localização para a primeira investida internacional da Adico”.

“É neste ambiente fervilhante de arte, cultura, história e tradições que a Adico e o seu design casam na perfeição. A inspiração para o que é hoje o ADN Adico está na escola Bauhaus, uma das maiores e mais importantes expressões do chamado Modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design do mundo”, afirma o administrador da empresa.

A experiência de alguns anos nestes mercados, combinado com a história da Adico como empresa centenária e familiar, com o ADN Adico altamente apreciado e valorizado e com os elevados níveis de serviço são o garante das expetativas que a marca tem para esta nova área geográfica.

A Adico é uma empresa familiar de capitais exclusivamente portugueses. A 2 de dezembro de 2020 assinalou o 100º aniversário. Fundada por Adelino Dias Costa, em Avanca, Estarreja, a Adico é hoje a empresa mais antiga em Portugal no setor do mobiliário metálico e uma das mais antigas na Europa. Está presente em mais de 30 países, tais como, Espanha, França, Suécia, Suíça, Malta, Bélgica, Itália, Coreia do Sul e Estados Unidos.