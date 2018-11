Adjudicada reconstrução e reabilitação da Ribeira de Santa Luzia por 11,4 milhões de euros

Foi decidido em conselho de Governo aprovar a adjudicação da obra de reconstrução e reabilitação da Ribeira de Santa Luzia por 11,4 milhões de euros, à empresa Tecnovia.

Foi ainda aprovada a abertura do procedimento com vista à elaboração do Programa Orla Costeira da Madeira que tem como objectivo promover uma utilização sustentável e harmoniosa da zona costeira.

A reunião do conselho de Governo estabeleceu ainda a aprovação de 25 contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no âmbito dos apoios do Programa Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), no valor de 750 mil euros.

O conselho de Governo celebrou também um acordo de cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, e a Associação Onda Solidária, no valor mensal de 3 mil 343 euros, e ainda uma prestação única de 9 mil 950 euros.