Administração do Metro de Lisboa prevê “ciclo de paz social duradoura”

A administração do Metropolitano de Lisboa (ML) emitiu há minutos um comunicado em que regista “com muito apreço a conclusão do processo de negociação coletiva para os anos de 2018 e 2019”.

De acordo com a administração liderada por Vítor Domingues dos Santos, perspetiva-se, assim, “um ciclo de paz social duradoura que permitirá à empresa melhorar a sua organização e dotar-se dos meios humanos e técnicos indispensáveis à oferta de um serviço de qualidade ao seu cliente”.

O comunicado da administração do ML confirma que as associações sindicais desconvocaram oficialmente as greves anteriormente previstas, no âmbito do acordo obtido com o conselho de administração da empresa.

“Tendo em consideração o acordo obtido entre o conselho de administração do Metropolitano de Lisboa e as associações sindicais representativas dos trabalhadores, o qual foi aprovado em plenário de trabalhadores realizado hoje, dia 05.11.2018, a empresa informa que as associações sindicais decidiram oficialmente desconvocar as greves parciais agendadas para os próximos dias 6 e 8 de Novembro”, adianta o referido comunicado.

Desta forma, o ML irá, “operar nas suas condições normais de funcionamento, não se prevendo qualquer perturbação relacionada com as greves parciais acima referidas”.

“Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa souberam, uma vez mais, estar à altura da relevância que a empresa tem vindo a assumir na mobilidade da região de Lisboa, evidenciando um sentido de responsabilidade no tocante às funções que diariamente desempenham e que contribuem para o desenvolvimento de Lisboa e para o bem-estar dos que, por qualquer razão, necessitam de se deslocar na cidade”, destaca o comunicado da administração da empresa pública de transportes.

“O Metropolitano de Lisboa reitera o seu empenho em prosseguir as medidas necessárias que garantam a sustentabilidade e a qualidade do serviço de transporte que a empresa disponibiliza diariamente aos seus mais de 500.000 clientes, mantendo o seu propósito de servir, cada vez melhor, as necessidades da mobilidade em Lisboa”, conclui o referido comunicado.