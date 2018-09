A Administração Pública do Porto Santo vai ser reforçada com 20 pessoas entre assistentes operacionais e técnicos especialistas, garantiu Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, durante uma visita ao Porto Santo.

“Vamos dar início ao processo de contratação de pessoas. Temos pessoas a fazer programas operacionais e podem ficar como técnicos operacionais. O quadro de pessoal da Administração Pública do Porto Santo já não é novo. Os sistemas informáticos vão evoluindo, e se modernizando, e as pessoas têm de ter outro tipo de competências”, anunciou.

O governante ainda abordou a operação de desassoreamento do Porto do Porto Santo.

“A operação estava estimada durar 30 dias. Quem ganhou o concurso pediu para trabalhar dia e noite. O mecanismo é silencioso. Na próxima semana essa operação estará já terminada. São quase 500 mil euros para retirar a areia do Porto Santo. Essa areia pode ser reutilizada junto à praia”, explicou.

O governante já tinha anunciado que tinha alerta a República para o final do contrato da Binter na ligação aérea da Madeira com o Porto Santo para evitar qualquer tipo de constrangimento.