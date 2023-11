A associação apelou também à “consagração de que a compensação à ADSE dos montantes “equivalentes aos descontos que seriam devidos mensalmente pelos beneficiários titulares isentos” é devida desde 2014 e deve ser integralmente feita em 2024”.

14 Novembro 2023, 16h58

A Associação 30 de Julho reuniu com o PS para falar sobre o Orçamento do Estado e entre as medidas apresentadas está a “criação de uma contribuição das entidades empregadoras que compense o impacto financeiro que a transferência da responsabilidade financeira pelos cuidados de saúde prestados aos trabalhadores das autarquias locais terá na despesa da ADSE”.

Além disso, a associação apelou também à “consagração de que a compensação à ADSE dos montantes “equivalentes aos descontos que seriam devidos mensalmente pelos beneficiários titulares isentos” é devida desde 2014 e deve ser integralmente feita em 2024”.

A Associação 30 de Julho disse que está “consciente das implicações que a transferência para a ADSE da responsabilidade pelos cuidados de saúde dos trabalhadores das Autarquias Locais vai criar nos serviços da ADSE em resultado da necessária resposta a mais duzentos mil beneficiários para atendimento no regime livre”.

“No sentido de encontrar mecanismos que evitem o agravamento do tempo de resposta aos pedidos de reembolso, a Associação vai pedir reuniões com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e com a Associação Nacional de Freguesia”, informou.

A Associação 30 de Julho adiantou ainda que aguarda “a resposta do CD da ADSE ao pedido de reunião já efetuado, para tratar de todas as matérias que preocupam os beneficiários e vai continuar atenta e atuante na defesa da ADSE, da sua sustentabilidade e dos direitos e interesses legítimos dos Beneficiários”.