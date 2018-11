ADSE preocupada com pouca tracção dos regimes convencionados na Madeira e Açores

A pouca tracção dos regimes convencionados na Madeira e dos Açores levanta preocupação a João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE.

“O regime convencionado é mais vantajoso para os beneficiários”, referiu João Proença. O presidente do Conselho Geral diz que tem insistido junto do conselho para “rectificar as poucas convenções” que existem na Madeira e nos Açores durante uma audição parlamentar que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

“A ADSE está num processo de definir regras relativamente à convenções”, anunciou. João Proença defendeu ainda uma espécie de processo extraordinário nas convenções, para as Regiões Autónomas.

O presidente do Conselho Geral insistiu em que existisse mais propaganda na Madeira de que a ADSE está aberta a convenção.