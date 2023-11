“Não se trata de uma substância ilícita. A circunstância de termos dinheiro em casa depende das circunstâncias”, disse Tiago Rodrigues Bastos.

11 Novembro 2023, 11h15

O advogado do arguido Vítor Escária desvalorizou o facto do antigo chefe de gabinete de António Costa ter mais de 75 mil euros no gabinete, em São Bento, escondidos em envelopes e garrafas de vinho.

“Não se trata de uma substância ilícita. A circunstância de termos dinheiro em casa depende das circunstâncias”, disse Tiago Rodrigues Bastos, acrescentando que o dinheiro se encontrava no local de trabalho do arguido.

O advogado de Escária admitiu “que seja criticável, que o primeiro-ministro tenha ficado agastado. Mas não é nada ilícito”.

Quanto aos esclarecimentos que Vítor Escária poderá prestar, Tiago Rodrigues assegurou que este “explicará quando tiver de explicar”. “Não tem relação com o que estamos a discutir neste processo”, reafirmou, completando que o dinheiro encontrado remete para um trabalho feito por Vítor Escária.

Vítor Escária foi um dos detidos no âmbito da operação relacionada com as explorações de lítio e hidrogénio. Os arguidos são acusados de crimes de corrupção e tráfico de influências.