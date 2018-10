Para o advogado coordenador do Rock ‘n’ Law, Francisco Proença de Carvalho, sócio da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, o evento deste ano será uma festa “ainda mais especial”.

“A verdade é que o impacto desta iniciativa solidária foi sendo crescente e mobilizadora de cada vez mais pessoas, não só das sociedades, mas também da sociedade civil, onde estou a incluir todos os que se juntam à festa, mas também as empresas que se associam como patrocinadores. Orgulhamo-nos de, hoje, sermos uma ponte entre esta vontade de fazer a diferença na vida de quem mais precisa e as instituições que apoiámos ao longo destes anos”.

O advogado sublinha também que o setor privado tem um dever de solidariedade e que a sustentabilidade dos projetos de solidariedade social é indissociável desta esfera privada.

Em relação à edição deste ano, a maior da história do Rock ‘n’ Law, há desde logo uma novidade. Além de nove bandas de advogados, a noite começa com um concerto de uma banda de juízes, os “Audiência Prévia”. “Este ano juntaram-se a nós com um entusiasmo que muito nos honra e mostra bem que, quando estamos a falar de ajudar os outros, todos falamos a uma voz”. Depois das bandas, a festa segue com um DJ “escolhido a dedo”.

