AEP leva 12 empresas portuguesas ao Dubai

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, regressou esta segunda-feira ao Dubai, nos Emiratos Árabes Unidos, com uma delegação de 12 empresas portuguesas do setor da construção para participar na feira ‘Big 5 Show 2018’, a mais importante da região do Médio Oriente para a fileira construção e materiais de construção, pedras e rochas ornamentais, energia e renováveis, tecnologias e ambiente, anunciou a associação em comunicado.

“A região apresenta um elevado crescimento económico e projetos em cuso (hospitais, aeroportos, centros comerciais, hotéis, residências e parques de diversão) que dinamizam o setor da construção”, lê-se no documento. “É ainda de realçar um conjunto alargado de projetos em curso no âmbito da Expo 2020 no Dubai, o Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar, em 2022, e a Saudi Vision 2030”.

O embaixador de Portugal, Joaquim Moreira de Lemos, visita esta segunda-feira o Pavilhão de Portugal, no âmbito da feira Big 5 Show. Entre as empresas portuguesas, estão a Cimenteira do Louro (produtos de betão para construção), a IHT (chapas, folhas, tubos e perfis de plástico), a INATUSCONCEPT (folheados, contraplacados, lamelados e painéis), a Rodi-Sinks & Ideas (lava-louças em aço inoxidável), SIRE – Sociedade Industrial de Refrigeração (Equipamento para refrigeração e ventilação), SIRL Simões e Rodrigues (betoneiras e ferramentas para construção), a Sopormetal (ligas para brasagem, ferros fundidos, ligas alúminio, cobre, revestimentos, laser), a Oli – Sistemas sanitários, a HELIORAMA (sistemas de tubagem para água fria/quente e aquecimento), a ARCH – Valadares (artigos cerâmicos para usos sanitários), a EPW (pavimentos em madeira) e a ARCEN (centrais de betão e cimento).

A AEP participa pelo décimo ano consecutivo na feira Big 5 Show e é a segunda vez que a associação se desloca ao Dubai com uma delegação de empresas portuguesas. Há duas semanas, a AEP participou pela quarta vez na feira Gulfood Manufacturing.