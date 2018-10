AEP organiza quarta missão empresarial à Índia

A AEP – Associação Empresarial de Portugal está, desde o passado dia 6, até dia 13 de outubro, na Índia, para liderar uma missão empresarial nacional àquel país asiático.

Segundo a AEP, a Índia é “um mercado onde os níveis de crescimento e desenvolvimento contribuem, nos últimos anos, para o aumento do consumo interno”.

“Para a AEP, a quarta missão à Índia surge tendo em conta o elevado desenvolvimento e crescimento do país – que origina novas oportunidades de negócio -, mas também pelo aumento do consumo interno, que se reflete no surgimento de novos hábitos, mais ocidentais, como por exemplo o consumo de vinho. A conjugação destes dois fatores torna o mercado indiano interessante para as empresas portuguesas, nomeadamente se tivermos em conta que é composto por 1,3 mil milhões de habitantes”, destaca um comunicado da associação.

A missão empresarial da AEP abrange diferentes regiões da Índia, contemplando a passagem por cinco cidades – Nova Deli, Mumbai, Pune, Bangalore e Ihyderabad – com o objetivo de gerar novas oportunidades de negócio e consolidar o sucesso que alguns setores já alcançaram neste mercado.

O programa da missão, que conta com a participação das empresas Adega Mãe Sociedade Recreativa (vinhos), ICEL – Indústria de Cutelarias da Estremadura (cutelaria), Enancer Electrónica (material de distribuição e controlo para instalações elétricas) e Mirazeite (alimentar), inclui a participarão em encontros de negócios, pré-agendados, com potenciais parceiros comerciais locais.

Para a ICEL, uma das empresas que integra a comitiva da AEP, “a participação nesta missão serve para alicerçar as relações comerciais na Índia e analisar o potencial de difusão da marca ICEL no mercado, promovendo artigos de grande qualidade, eficiência e confiança para os segmentos HoReCa [hotelaria, restauração e cafetaria] e profissional e alavancando a marca ‘Made in Portugal’”, acrescenta o referido comunicado da AEP.

A primeira missão da AEP à India aconteceu em 2010, seguindo-se uma outra em 2011 e, mais recentemente, uma terceira em 2017.

“Sobre esta última (outubro), a AEP faz um balanço positivo. Do lado das empresas, tendo em conta os contactos estabelecidos, as reuniões agendadas superaram as expetativas e algumas empresas já tiveram oportunidade de fechar negócio com empresas indianas”, adianta a AEP, sem especificar.

A Índia é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, destacando-se ao nível do gado bovino e ovino e da produção de peixe em aquicultura. É um dos principais mercados do mundo na produção de carvão, a principal fonte de energia do país.

Destacam-se áreas como a indústria têxtil, química, farmacêutica, alimentar e de equipamentos de transporte e, ainda, uma indústria relevante ao nível do ‘software’, precisa o documento da AEP.

Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto ‘Business On the Way’, no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.