AEP regressa amanhã a Havana com comitiva de empresas portuguesas

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Cuba, está a organizar, pela terceira vez consecutiva, o Pavilhão de Portugal na FIHAV – Feira Internacional de Havana, que já vai na 36º edição.

A associação com sede em Leça da Palmeira anunciou que entre 29 de outubro e 2 de novembro vão estar representadas no Pavilhão de Portugal 42 empresas portuguesas e entidades diversas. Da comitiva, ainda fazem parte o Município de Vila Nova de Famalicão, na sequência do protocolo que a AEP tem com a autarquia no sentido de desenvolver atividades no âmbito da internacionalização, e a AGAVI – Associação para a promoção da Gastronomia e Vinhos.

Logo no primeiro dia, amanhã, dia 29 de outubro, a comitiva portuguesa será recebida, na residência oficial em Havana, pelo Embaixador de Portugal em Cuba, Fernando Figueirinhas, o que a AEP apelida de “um excelente momento de networking entre as empresas portuguesas”.

No dia 30 de outubro, o Pavilhão de Portugal será inaugurado pelo Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, acompanhado pelo Vice-Presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, pelo Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Cuba, Américo Castro, e por representantes do governo cubano.

De 2015 para 2016, Portugal subiu da 15ª para a 6ª posição enquanto cliente de Cuba, com as importações de produtos do país a aumentarem de 1,61% para 3,48%. Enquanto fornecedor de Cuba, Portugal também subiu, da 21ª para a 15ª posição, com as exportações para o país a crescerem de 0,71% para 0,85%.

“Com um caráter multissetorial, a FIHAV é um importante meio de entrada de produtos e serviços no país e, para a AEP, uma excelente forma de contactar com potenciais parceiros comerciais e de fomentar a expansão dos produtos portugueses para este mercado”, diz o comunicado da AEP.

Esta é a quarta participação da AEP e de empresas portuguesas na FIHAV e a sexta visita em regime de Missão Empresarial a Cuba. “A primeira missão aconteceu em 1996, com a AEP a fazer-se acompanhar por uma comitiva de 12 empresas. O regresso deu-se três anos depois, em 1999, numa missão empresarial que se estendeu ainda ao México e que contou com a participação de 25 empresas. A terceira visita empresarial a Cuba foi em 2000 e coincidiu com a primeira participação das empresas na FIHAV. As 2ª e 3ª participações no certame aconteceram em 2016 e 2017”, diz a associação em comunicado.

Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto “Business On the Way”, no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.