Aeroporto da Madeira com aumento de 7,8% no número de passageiros

O Aeroporto da Madeira recebeu 3,2 milhões de passageiros, em 2017, representando um aumento de 7,8%, face ao período homólogo, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Apesar deste crescimento no Aeroporto da Madeira esteve foi inferior ao verificado, em 2016, onde se registou uma subida de 14,1%.

O Aeroporto da Ponta Delgada, nos Açores, teve 1,8 milhões de passageiros, tendo crescido 22% face ao período homólogo, quando em 2016 tinha subido 19,5%.

Este crescimento estende-se também ao Aeroporto de Lisboa que teve um aumento de 18,8% no número de passageiros, superando 2016, em que ficou nos 11,7%, e ainda do Aeroporto do Porto que registou uma subida de 15,1%, o que contrasta com 2016, em que existiu um incremento de 15,9%.