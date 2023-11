Segundo a imprensa alemã, que cita as autoridades, o homem que pretendia fugir para a Turquia com a menina, entregou-se “sem resistência”.

5 Novembro 2023, 14h34

A menina de quatro anos que estava refém do pai no aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, já foi libertada, anunciaram as autoridades alemãs.

Salman E., de 35 anos, que pretendia fugir para a Turquia com a menor, entregou-se “sem resistência”, noticia a imprensa alemã, citando as autoridades.

O aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, continuava bloqueado a meio da manhã deste domingo, depois de sábado à noite um homem ter invadido a pista de carro e ali permanecer com um refém.

Para este domingo estavam programados 286 voos, com cerca de 34.500 passageiros, muitos tinham já sido cancelados e desviados para outros aeroportos.