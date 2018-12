Aeroporto Internacional Pablo Neruda: a proposta que está a gerar controvérsia no Chile

A ideia é antiga mas, agora, que foi retomada no congresso chileno está a gerar controvérsia. Uma moção parlamentar que propõe nomear o aeroporto internacional de Santiago, capital do Chile, com o nome do poeta Pablo Neruda (1904-1973), Nobel da Literatura, levou grupos feministas a criticarem a ideia, alegando que o escritor teria um mau comportamento entre as mulheres, incluindo o abandono de uma filha doente e um episódio de abuso sexual relatado no livro póstumo de memórias do autor, “Confesso que Vivi”. Estes grupos de mulheres propõe, em contrapartida, o nome da poetisa e também Nobel da Literatura Gabriela Mistral.

Pablo Neruda é um dos intelectuais chilenos mais conhecidos em todo o mundo e o projeto de dar o seu nome ao aeroporto da capital remonta a 2011. No texto da moção parlamentar lê-se que“o grande poeta chileno é considerado um dos melhores e mais influentes do seu século, sendo chamado pelo romancista Gabriel García Márquez de o maior poeta do século XX em qualquer idioma” – o que para os proponentes é mais do que motivo para rebatizar o aeroporto. Mas, desde que a iniciativa foi retomada no mês de novembro, organizações feministas têm feito campanha contra a ideia, argumentando que tal daria uma má imagem do país.

A crítica de grupos feministas nasceu do polémico texto no livro “Confesso que Vivi”, onde Pablo Neruda relata como forçou uma jovem empregada doméstica a ter relaçõe sexuais com ele, duranta a sua estada em Ceilão (atual Sri Lanka), quando desempenhou um cargo de representação diplomática pelo Chile. Neruda conta que sentiu-se ignorado e que levou a jovem para o seu quarto para um encontro que considerou “como o de um homem e uma estátua”.

“Ela manteve os olhos bem abertos o tempo todo, completamente inconsciente”, lê-se no livro de memórias do autor publicado postumamente, em 1974.

De acordo com o “El País”, entre aqueles que criticam Neruda está a jornalista e deputada do Partido Humanista Pamela Jiles, que afirmou recentemente: “Os tempos não estão para homenagear um abusador de mulheres, que abandonou a filha doente e confessou um estupro, ainda menos como imagem do país”.

Jiles é uma das personalidades que defende, como alternativa, a atribuição do nome de Gabriela Mistral ao aeroporto.

Além da suposta agressão sexual, Neruda está marcado pela história da sua filha, Malva Marina. Segundo o jornal espanhol, a poetisa holandesa Hagan Peeters, relata, numa obra titulada de “Malva”, que a filha de Neruda nasceu em 1934 com hidrocefalia e morreu aos oito anos, abandonada pelo pai. A história foi divulgada em 2016 e nessa altura a Fundação Pablo Neruda, que conserva espólio e promove o legado literário do poeta chileno, defendeu a imagem do escritor.

Numa nota, então, divulgada, a Fundação Pablo Neruda afirma que “Neruda foi ver a filha na última vez que pôde fazê-lo, em 1939, na última viagem que pôde fazer à Europa, para embarcar os republicanos espanhóis no Winnipeg [nome do barco que levou numa só travessia mais de dois mil espanhóis exilados desde Espanha para a América do Sul, em 1939, durante a Guerra Civil espanhol”.

Atualmente, a controvérsia está no auge no Chile, embora ainda nada tenha sido decidido. Para nomear o aeroporto internacional de Santiago do Chile com o nome de Neruda, a proposta tem de ser aprovada no congresso. Isto é, primeiro terá de ser aprovada na Câmara dos Deputadas, a câmara baixa do congresso, e só depois subirá ao Senado, para apreciação e eventual aprovação.

O aeroporto da capital chilena, por enquanto, ainda tem o nome de Comodoro Arturo Merino Benítez, considerado o pai da aviação no Chile. Acresce ainda, na contra-argumentação, que a mudança no nome acarreta custos financeiros ainda por apurar.

Pablo Neruda foi uma importante figura intelectual e política no Chile, no século XX. Foi militante do partido comunista chileno, desempenhou o cargos diplomáticos e foi senador. Chegou a posicionar-se para uma corrida eleitoral à presidência do Chile, mas acabou por desistir em detrimento da candidatura de Slavador Allende.