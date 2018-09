Aeroporto no Montijo é uma decisão irreversível, garante António Costa

Ler mais

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira, 27 de setembro, que a decisão de complementar o aeroporto de Lisboa com o aeroporto no Montijo é “irreversível”-

António Costa, que falava na sessão de abertura da IV Cimeira do Turismo, promovida pela Confederação do Turismo de Portugal, reafirmou que a solução a seguir para solucionar o problema de estrangulamento do aeroporto de Lisboa “é manter a Portela e juntar-lhe uma resposta no Montijo”.

O governante esclareceu ainda que aguarda o fim das negociaçóes com a administração da ANA – Aeroportos e Navegação Aérea, “para colmatar um erro cometido há 10 anos atrás”, e disse que o final do processo poderá estar para breve.

Disse, também, que o Governo aguarda os resultados dos estudos de impacte ambiental para que, assim que possível, avançar para a concretização deste projeto, que é considerado pelo Governo como sendo fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor do turismo.

Turismo em debate

A 4ª edição da Cimeira do Turismo Português, que se realiza no teatro São Luiz, em Lisboa, assinala também o Dia Mundial do Turismo.

O evento propõe um debate alargado sobre os desafios que se colocam à atividade, num contexto de crescimento sem paralelo na história portuguesa.

O valor da marca Portugal, a afirmação do Turismo no espaço europeu, a gestão dos destinos turísticos e a urgência de um novo aeroporto para Lisboa são os principais temas em destaque, sub temas de uma reflexão aprofundada sobre “O Turismo Primeiro: Sucessos do Presente. Desafios de Amanhã”, tema que decorre do programa da CTP para o triénio 2018/20 que assenta na consolidação do Turismo como atividade essencial à economia nacional.

De entre o leque de oradores convidados, nacionais e internacionais, destaque para presenças Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, António Tajani, Carlos Moedas, António Horta Osório, Pedro Marques, Ana Mendes Godinho, Fernando Medina, Rui Moreira e Luís Araújo, entre outros.

Um dos pontos altos da cimeira será a discussão sobre o aeroporto de Lisboa, que contará com a participação de Duarte Silva, Coordenador do Projecto de Expansão Aeroportuária de Lisboa, Thierry Ligonnière, CEO da ANA, Jorge Ponce Leão, Presidente da NAV, Antonoaldo Neves, Presidente Executivo da TAP, e Luís Silva Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da ANAC.