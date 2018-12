Aeroportos da Madeira registam quebra de 2,6%

Os aeroportos da Madeira tiveram uma quebra de 2,6% no número de passageiros, no terceiro trimestre, para os 986 mil, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

O Aeroporto da Madeira caiu 1,9%, face ao período homólogo, enquanto que o do Porto Santo, atingiu uma quebra de 10,7%.

No total do ano o Aeroporto da Madeira, já recebeu 2,6 milhões de passageiros, o que indica uma descida de 1,9%, diz o organismo de estatística regional.

Quanto à carga aérea verifica-se uma subida de 6%, na mercadoria descarregada, enquanto que as carregadas caíram 19%.

Os transportes de passageiros tiveram também uma descida de 2,5%, no terceiro trimestre, na Madeira.