Os aeroportos nacionais movimentaram um total de 6,7 milhões de passageiros e um total de 17,6 mil toneladas de carga e correio. Entre janeiro e setembro, o número de passageiros aumentou 21,8%.

13 Novembro 2023, 11h56

Os aeroportos nacionais registaram um aumento de 13,5% em setembro, face ao período homólogo. Neste mês, foram movimentados 6,7 milhões de passageiros, mantendo a tendência de máximos históricos. Já a movimentação de carga e correio registou um decréscimo de 4,3% em setembro, atingindo as 17,6 mil toneladas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre janeiro e setembro, o número de passageiros aumentou 21,8%, em comparação com o mesmo período de 2022.

Durante o mês de setembro aterraram 23,6 mil aeronaves nos aeroportos nacionais, transportando um total de 6,7 milhões de passageiros. Cerca de 81,7% dos passageiros que desembarcaram em aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, tendo a maioria como principal destino o continente europeu, com 69,5%, sendo o segundo principal destino os aeroportos do continente americano, com 8,8%.

No nono mês do ano registou-se um desembarque médio diário de 110,9 mil passageiros, um valor superior em 14,1% ao registado em setembro de 2022.

No período acumulado, o número de passageiros aumentou 21,8%, com o aeroporto de Lisboa a movimentar 25,6 milhões de passageiros, seguido do aeroporto do Porto, que movimentou 11,7 milhões de passageiros e do aeroporto de Faro, que movimentou 7,8 milhões de passageiros.

Nos primeiros nove meses do ano, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com um crescimento de 18,5% no número de passageiros desembarcados e 18,8% no número de passageiros embarcados, em comparação com o mesmo período de 2022. Seguindo-se França e Espanha, na segunda e terceira posição, de país de origem e destino dos voos.