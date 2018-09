Afreximbank garante pagamento de exportações para África caso o importador falhe

O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) vai assumir os riscos de incumprimento das cartas emitidas pelos bancos a garantir o pagamento das exportações para África, para facilitar o comércio e impulsionar o desenvolvimento económico do continente.

Este novo mecanismo financeiro foi já apresentado aos bancos do Egito, e surge para facilitar o comércio em África e responder aos “requisitos cada vez mais rigorosos de ‘compliance’ e cumprimento dos regulamentos”, diz o banco.

O Programa de Facilitação do Comércio Financeiro foi anunciado no Cairo, a sede do Afreximbank, “em resposta aos requisitos cada vez mais rigorosos de ‘compliance’ e cumprimento dos regulamentos que estão a ser impostos pela banca internacional aos bancos africanos para poderem beneficiar de linhas de crédito” e responder às normas dos reguladores, diz o Afreximbank numa nota enviada à Lusa.