Agora pode partilhar ‘Insta stories’ só com um grupo de amigos

A rede social Instagram anunciou esta sexta-feira uma nova funcionalidade em que permite aos seus utilizadores partilhares as suas instastories (“histórias”) exclusivamente com um grupo restrito de pessoas.

A aplicação, que já conta com mais de mil milhões de utilizadores, informa que esta nova ferramenta estará disponível no menu lateral e acrescenta que “se estiver na lista de amigos mais próximos de alguém, vai ver um anel verde no contorno da foto na lista de stories na página inicial”, explicou o Instagram, em comunicado.

Esta plataforma, que integra no grupo da gigante tecnológica Facebook, tornou-se na prioridade dos criadores, já que está sob pressão dos reguladores para melhorar a privacidade das informações das contas pessoais.