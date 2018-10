AHRESP alerta para riscos do aumento do imposto sobre cerveja e bebidas açucaradas

A reposição integral do IVA dos serviços de alimentação e bebidas, a estabilidade fiscal sobre o Alojamento Local e o tratamento de matérias relevantes para esta atividade, como a questão das mais-valias, a substituição do PEC – Pagamento Especial por Conta pelos Índices Técnico-Científicos, os Impostos Especiais sobre o Consumo, com destaque para o IEC da Cerveja e das bebidas açucaradas, os impostos sobre o trabalho, a Fiscalidade Verde, constam entre as propostas para o Orçamento de Estado 2019 apresentadas esta terça-feira pela AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Considerando que para este setor, “o importante é que o OE 2019 demonstre estabilidade com as políticas adotadas até agora, transmitindo confiança às empresas e consumidores”, Mário Pereira, presidente da AHRESP, sublinha ainda que é igualmente crucial que “não introduza novos agravamentos fiscais e que liberte as empresas de custos de contexto, promovendo a competitividade do Turismo, que tem vindo a apresentar um contributo muito significativo para a economia portuguesa”.

No que toca ao IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a associação defende a diminuição das taxas de imposto, atraindo mais investimento para Portugal, bem como alargar os limites de isenção. Já no PEC – Pagamento Especial por Conta, as alterações introduzidas ao nível do PEC no OE 2017, e que tiveram continuidade em 2018, devem ser definitivamente concretizadas no OE 2019, conforme inicialmente definido;. em seu entender, o OE 2019 deve conter a eliminação do PEC e a implementação dos índices técnico-científicos/setoriais, conforme preconizado.

Sobre o IEC – Imposto Especial Sobre o Consumo, no caso do IEC – Cerveja, aponta para o seu congelamento, enquanto para o Imposto sobre as Bebidas Açucaradas, introduzido no OE 2017 e revisto no OE 2018 (com aumento do mesmo), defende que o OE 2019 não deverá introduzir novos aumentos. A AHRESP recorda ainda que relativamente a esta questão, o Governo criou um Grupo de Trabalho para avaliar o impacto da criação deste imposto, sendo que se desconhecem as conclusões do mesmo.

No que concerne ao IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, a associação espera que sejam repostas integralmente todas as bebidas na taxa intermédia (13% no continente, 9% nos Açores e 12% na Madeira), que em julho de 2016 se mantiveram na taxa máxima.

Em matéria de IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, sublinha que não devem surgir novas penalizações para a atividade de Alojamento Local, pretendendo que sejam criadas as condições para uma estabilidade da fiscalidade nesta atividade. Ainda no que respeita ao Alojamento Local, considera que devem ser revistas as atuais obrigações para os empresários que exercem esta atividade, nomeadamente no que concerne à aplicação das Mais-Valias e das Amortizações, as quais estão desfasadas da realidade desta atividade; devendo ainda ser promovidos mais incentivos para o arrendamento de

longa duração.

As propostas passam ainda pela esfera do Trabalho, área em que consideram que os impostos têm de ser revistos, devendo contemplar a eliminação dos Fundos de Compensação e a revisão, em baixa, da TSU a cargo da empresa (devendo também ser criados novos incentivos à contratação); e pela área da Fiscalidade Verde. Nesta matéria, as atenções concentram-se nos Sacos Plásticos Leves, alvo de uma tributação de 0,10€ desde 2015, importando por isso, e antes da aplicação de mais tributação, que seja estudado verdadeiro impacto no comportamento do consumidor final; bem como nos Materiais de Plástico Descartável. Neste campo, consideram que deverá ser acautelada qualquer tentativa por parte do Governo em criar medidas de tributação fiscal sobre as empresas pela utilização deste tipo de materiais que são de uso residual, à exceção dos casos em que são impostos por lei, como é o caso das prisões, hospitais e escolas, creches e infantários; esperando ainda que o Governo avalie e estude o consumo de plástico por parte da Grande Distribuição (consumidores finais) e por parte do Canal HORECA.