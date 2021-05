AHRESP apela à flexibilização no financiamento bancário

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), no seu boletim diário, denuncia “muitas dificuldades” das empresas de alojamento turístico e restauração no acesso a financiamento bancário, e defende uma revisão e flexibilização do acesso.

A associação lembra que os entraves no acesso do turismo a financiamento bancário acontecem quando se espera que os meses de verão permitam a retoma da atividade turística, sendo “muitos” os empresários que procuram linhas de apoio financeiro para requalificar os seus espaços ou apostar na criação de novos estabelecimentos.

“Porém, as empresas de Restauração e Similares e de Alojamento Turístico têm experienciado muitas dificuldades em conseguir financiamento por parte das instituições bancárias, devido a análises de risco muito rigorosas”, denuncia a associação.

A AHRESP recorda a importância do setor do turismo para a competitividade do país, defendendo que “sejam revistos e flexibilizados os critérios de acesso” a financiamento bancário por parte das empresas do setor de alojamento turístico, restauração e similares.

O turismo vai continuar a ser um dos principais motores da economia portuguesa, salientou, considerando “fundamental” que os empresários desta atividade “sejam dotados de condições financeiras apropriadas” ao desenvolvimento dos seus negócios.