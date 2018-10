Aí está a época das vindimas. É nestes cinco destinos que pode provar os melhores vinhos

A época das vindimas está aberta e a Momondo selecionou cinco locais de vinicultura que, aliando o sabor refinado da uva às paisagens deslumbrantes das vinhas, poderão proporcionar-lhe uma experiência inesquecível.

França, Bordéus Em Bordéus, porto localizado na margem sul do rio Garona, em França, há muito para ver, fazer e provar. Caminhe pelas vinhas, visite os châteaux, estenda a toalha para um piquenique nos jardins dos castelos, deguste vinhos elegantes e leves, e perca-se pelas ruelas da cidade medieval de Saint-Émilion.

Estados Unidos da América, Vale de Napa O Vale de Napa, na Califórnia, é uma das zonas vinícolas mais conhecidas dos Estados Unidos. A quantidade de vinhas é tão grande que o ideal é tirar uma semana para se dedicar às degustações, tours e paisagens desta região.

Portugal, Douro De Espanha a Portugal, o rio Douro vai banhando vinhas e oliveiras, atravessando paisagens torradas pelo sol. Na região do Douro, as encostas foram trabalhadas durante séculos, cultivando-se a vinha em serras íngremes com socalcos tradicionais, em condições climatéricas difíceis.

Itália, Toscânia Rica em história, cultura e gastronomia, a Toscânia, região central de Itália, está certamente no imaginário de todos os portugueses. Atravessada por estradas construídas no tempo dos romanos, repleta de museus, igrejas, castelos e campos de girassóis, proporciona experiências diversas sob um pôr do sol inesquecível.