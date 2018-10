Ainda falta pagar 107 milhões de euros dos estádios do Europeu de 2004

Ainda há câmaras a pagar os estádios do campeonato da Europa realizado em 2004 e algumas delas têm elevadas dívidas em empréstimos contraídos na altura, segundo revela a edição do “Jornal de Notícias” (JN), desta sexta-feira, 26 de outubro.

No total faltam pagar 107,4 milhões de euros com a fatura mais pesada a pertencer à Câmara de Leiria com 34,8 milhões de euros, de acordo com os relatórios e contas do ano passado a que o “JN” teve acesso e que foi confirmado pelas autarquias.

Apesar de Leiria estar nesta altura na liderança poderá vir a ser ultrapassada por Braga, que tem 29 milhões de euros em dívida, mas que está envolvida em vários processos judiciais e que no caso de ser condenada terá de pagar mais de 20 milhões, o que aumentaria a dívida para 49 milhões de euros.

O estádio de Coimbra tem também uma dívida 15,7 milhões de euros por pagar do empréstimo a 20 anos que contraiu. O recinto esteve para ser construído por 15 milhões, mas custou 40 milhões. No Minho, o D. Afonso Henriques, onde atua o Vitória de Guimarães teve um custo de 30 milhões, quando deveria ter sido 27,5 milhões de euros.

Destaque para o estádio do ‘Dragão’ que foi o primeiro a ser pago na totalidade dos dez recintos construídos para o evento. O reduto do Futebol Clube do Porto custou 125 milhões de euros e o empréstimo foi liquidado em fevereiro de 2017.