Air France e Booking anunciam nova parceria

A Air France e a Booking.com anunciaram uma nova parceria, segundo a qual os clientes podem, a partir de agora, reservar ‘online’ hotéis e alojamentos mais facilmente com o Boking.com via uma página dedicada no ‘site’ da Air France.

Além disso, ao reservarem o seu alojamento em Booking.com através desta página, os clientes e os membros ‘Flying Blue’ recebem milhas por cada euro despendido.

“O portefólio de alojamentos da Booking.com permite aos clientes do Grupo Air France aceder a mais de 28,9 milhões de anúncios registados, desde casas, apartamentos e vilas até hotéis e ‘resorts’ de classe mundial, tanto para viagens de lazer como de negócios. Os clientes beneficiam de tarifas e disponibilidade em tempo real e de uma experiência de reserva simplificada em toda a sua viagem”, explica um comunicado conjunto das duas empresas.

“Estou orgulhoso por anunciarmos hoje a nossa nova parceria com a Booking, uma das principais empresas do setor de viagens. Com a Booking, oferecemos uma experiência de viagem fluida e integrada a todos os nossos clientes,” disse Patrick Alexandre, vice-presidente executivo de vendas comerciais e alianças da Air France-KLM.

Por seu turno, Vanessa Heydorff, diretora regional da Booking.com acrescentou que, “com o objetivo de permitir às pessoas conhecer o mundo, esta parceria com as embaixadoras francesas, Air France e Joon, permite-nos interligar ainda mais os viajantes com a sua estadia ideal da forma mais integrada possível, quer seja um apartamento chique em Nova Iorque ou um ‘resort’ relaxante nas Seychelles”.

“Independentemente do destino, orçamento ou finalidade da viagem, com a diversidade global inigualável de opções exclusivas de estadia em Booking.com, há realmente algo para todos os gostos”, defendeu aquela responsável.

Esta nova oferta surge em complemento à já oferecida pelas companhias KLM Royal Dutch Airlines, HOP! e Transavia, todas do Grupo Air France-KLM e igualmente parceiras da Booking.com, acrescenta o referido comunicado.

Este novo acordo já está em vigor.