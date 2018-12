Air France-KLM espera atingir um milhão de passageiros em 2019

O grupo Air France-KLM espera vir a ultrapassar a fasquia de um milhão de passageiros transportados no próximo ano com as duas companhias. A empresa aérea franco-neerlandesa vai prosseguir a sua estratégia de consolidação no mercado português, mantendo este inverno a mesma oferta que tinha disponível no período homólogo.

Após um crescimento de 13% em capacidade de lugares-quilómetros em 2018, propõe aos clientes que viajam de Portugal uma extensa rede de 314 destinos em 116 países, em todos os continentes, com hubs em Paris-CDG e Amesterdão-Schiphol. A oferta deste inverno inclui mais 290 voos por semana semana, para 22 rotas, fruto de um aprofundamento da oferta em conjunto com a Delta Air Lines.

Boris Darceaux, diretor-geral da Air France-KLM para Espanha e Portugal, sublinha que “Portugal é um mercado-chave para o Grupo Air France-KLM no Sul da Europa”. “O Grupo tem acompanhado o crescimento turístico e comercial do país nos últimos anos. Após um forte crescimento de 37% na oferta o passado Inverno, o Grupo mantém a sua oferta durante a presente época, esperando atingir um milhão de passageiros em Portugal em 2019”, afirma.

Oferta da Air France-KLM em Portugal no Inverno 2018-19:

A partir de Lisboa

Amesterdão-Schiphol: 14 voos semanais com a KLM e 7 com a Transavia;

Paris-Charles de Gaulle: 28 voos semanais com a Joon;

Eindhoven: 3 voos semanais com a Transavia;

Nova Iorque-JFK: 5 voos semanais com a Delta Air Lines (novo no Inverno);

Lyon: 3 voos semanais com a Transavia;

Nantes: 6 voos semanais com a Transavia;

Paris-Orly: 21 voos semanais com a Transavia;

Roterdão: 2 voos semanais com a Transavia.

A partir de Porto

Amesterdão-Schiphol: 7 voos semanais com a KLM e 6 com a Transavia;

Paris-Charles de Gaulle: 3 voos semanais com a Joon;

Lyon: 3 voos semanais com a Transavia;

Nantes: 4 voos semanais com a Transavia;

Paris-Orly: 31 voos semanais com a Transavia.

A partir de Faro

Amesterdão-Schiphol: 9 voos semanais com a Transavia;

Eindhoven: 3 voos semanais com a Transavia;

Nantes: 2 voos semanais com a Transavia;

Paris-Orly: 5 voos semanais com a Transavia;

Roterdão: 8 voos semanais com a Transavia.

A partir do Funchal

Amesterdão-Schiphol: 4 voos semanais com a Transavia;

Lyon: 1 voo semanal com a Transavia;

Nantes: 1 voos semanais com a Transavia;

Paris-Orly: 8 voos semanais com a Transavia.