No mês passado a empresa de aviação já tinha anunciado a celebração de um contrato com a mesma empresa, a GG Fuels, para o fornecimento de 600 000 toneladas de combustível de aviação sustentável (SAF).

17 Novembro 2023, 13h23

O grupo Air France-KLM anunciou que vai investir 4,7 milhões de dólares na empresa DG Fuels, que produz combustível de aviação sustentável (SAF), e com a qual já tinha celebrado um contrato de compra de 600 000 toneladas, que deverão ser entregues entre 2027 e 2036.

Para além do investimento, a empresa de aviação adquiriu uma nova opção de compra de até 75 000 toneladas de SAF por ano à DG Fuels, cujas entregas estão previstas de iniciar já em 2029.

Constance Thio, vice-presidente executiva de recursos humanos e sustentabilidade da Air France-KLM, afirma que “apoiar a expansão da tecnologia avançada de conversão de resíduos em combustível de aviação é um passo crucial para o crescimento da indústria de SAF. É a primeira vez que a Air France-KLM faz um investimento financeiro num produtor de SAF e esperamos reforçar ainda mais a nossa parceria a longo prazo com a DG Fuels”.

O grupo Air France- KLM tem-se mostrado empenhado com o seu compromisso ambiental, tentando diminuir o seu impacto ambiental, nomeadamente com a redução das suas emissões de dióxido de carbono por passageiro/km em 30% até 2030. No seu plano é incluída a incorporação de um mínimo de 10% de SAF até 2030, como também a renovação da frota e a eco-pilotagem.

“A expansão da nossa relação atual é muito importante, tanto para a DG Fuels como para o setor da aviação, uma vez que estamos a criar uma dinâmica para implementar com êxito a nossa primeira fábrica de SAF e fazer grandes planos de expansão a partir daí. Esperamos trabalhar com a Air France-KLM, à medida que implementamos a nossa tecnologia SAF em mais locais nos EUA, Europa e Ásia”, sublinha Christopher Chaput, presidente e diretor financeiro da DG Fuels.