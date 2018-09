Albuquerque afirma que presidente da TAP tem vocação para dizer “coisas descabidas”

O confronto entre a TAP e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, regressaram esta sexta-feira, depois do presidente da companhia aérea ter prestado esclarecimentos, na passada quinta-feira, na Assembleia da República. O líder do executivo madeirense acusa Antonoaldo Neves de ter uma vocação para dizer “coisas descabidas” e voltou a atribuir responsabilidade ao Estado.

“Não fiquei surpreendido que a TAP não está obrigada a cumprir com o serviço público para com a Madeira. Esse serviço público já não é prestado já muito tempo”, foi esta a reação de Albuquerque à afirmação de Antonoaldo Neves de que a companhia aérea não estaria obrigada a cumprir o serviço público para com a Região, durante a visita ao Posto Florestal da Levada do Pico.

“Já sabemos que o presidente da TAP não tem obrigação de serviço público porque anda a gozar com os madeirenses”, voltou a afirmar o líder do executivo madeirense.