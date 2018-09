Albuquerque assegura que serão cumpridos os apoios prometidos ao desporto

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assegurou que os compromissos com o Marítimo serão cumpridos. O governante destacou ainda o trabalho de relevo do clube madeirense na área social.

“A intervenção social do marítimo tem sido relevante sendo o colégio do Marítimo e o torneio jovem disso exemplo”, referiu Albuquerque, na celebração do aniversário do clube madeirense.

Na ocasião o governante assegurou que o executivo “vai cumprir com o apoio ao desporto” e destacou o PRAD como sendo “determinante para os bons resultados” na educação dos nosso jovens.

“A educação para o desporto é de interesse público. Não temos medo de assumir essa realidade e de apoiar os clubes e a associação desportivas”, defendeu o líder do executivo.

Ficou ainda a garantiria de que os compromissos do Governo para com o Marítimo “serão cumpridos”.