Albuquerque desmistifica “boatos falsos” de redução dos apoios dados a empresas

Na entrega de apoios no âmbito de programas com fundos comunitários Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que andam a circular boatos e ideias falsas, com motivos políticos, de que os programas funcionamento e investimento iam sofrer alterações ou reduções.

“A nossa missão é desmistificar esses boatos e ideias. Vamos reforçar as componentes de apoio às empresas”, esclareceu Albuquerque.

O líder do Governo Regional lembrou que vai existir um reforço de 12 milhões de euros no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que foi aprovado em conselho de governo.

“Vamos aplicar na Madeira 650 milhões de euros de investimento”, disse. Albuquerque deixou ainda claro que o ritmo de crescimento em 64 meses na Madeira é superior ao do Continente.

“Crescemos 2,6%, o Continente cresceu 2,3%, e a Europa 1,9%”, afirmou.

O governante salientou ainda ser importante “criar condições para manter o ritmo de investimento privado e de criação de postos” de trabalho, e sublinhou que ainda este ano vai ser lançado o concurso do Novo Hospital, uma obra que será importante para a economia da Madeira.