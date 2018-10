Albuquerque diz que não cede a adversários da autonomia, governante condena políticos que não cumpram com palavra dada

“Eu não aceito que um político não cumpra com a palavra dada”. Este foi um dos destaques da intervenção de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, durante a celebração do aniversário de Câmara de Lobos. O governante afirmou ainda que não vai ceder perante os adversários da autonomia.

Para Albuquerque um político “deve assumir os seus compromissos com os cidadãos” e cumprir com aquilo que “publicamente diz” aos cidadãos.

“Não aceito que hoje a palavra dada seja muitas vezes uma palavra alienada em função dos interesses e conjuntura do momento”, reforçou durante a celebração do aniversário de Câmara de Lobos.

Ficou ainda a preocupação do governante com os novos populismos da política e ainda com a cedência ao politicamente correcto e às forças exteriores.

Albuquerque vincou que vai continuar a “defender aquilo em que acredita” e que “não vai ceder” aos adversários da autonomia.

“Acredito na luta democrática”, sublinhou o líder do executivo madeirense.

Durante a sua intervenção, Albuquerque deixou críticas aqueles que acham que o país “está sediado nos gabinetes em Lisboa” e que o resto é paisagem ou é descartável”. O governante exigiu ainda o cumprimento dos princípios da “coesão económica, social, e territorial” reforçando a necessidade de se ter “uma voz firma” na reivindicação das nossas causas da Madeira.

“Essas reivindicações são justas e fundamentais para o nosso desenvolvimento”, afirmou.