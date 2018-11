Albuquerque garante que investimento na saúde é para manter e eventualmente reforçar

O investimento de 30 milhões de euros que foi feito na saúde no ano passado são para manter, sendo que a esse montante serão acrescentadas verbas ligadas ao Novo Hospital. A garantia foi dada por Miguel Albuquerque, durante a inauguração das obras de requalificação do Bloco Operatório de Obstetrícia, que custou 1,2 milhões de euros.

“O próximo investimento será na remodelação e requalificação do bloco operatório das urgências”, assegurou o governante.

O líder do executivo madeirense disse ainda que apesar da autorização do Novo Hospital, o executivo “não vai deixar” de continuar a investir no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Albuquerque vincou que o Novo Hospital é mesmo para avançar apesar das “vigarices” da república relacionadas com o financiamento da nova unidade hospitalar.