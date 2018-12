Albuquerque na África do Sul com cooperação na agenda

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a África do Sul e tem a cooperação com um dos assuntos em agenda. O governante está até domingo no país e vai acompanhar a Festa da Flor em Free State.

O governante confirmou que esta deslocação tem por intuito fazer uma visita à comunidade na África do Sul, e ainda para um encontro em Joanesburgo, e um almoço onde vão estar “todos os representantes das nossas instituições da Madeira e portugueses”.

O reforço da cooperação entre a Madeira e a África do Sul, em particular o Free State, é outro objetivo da visita, sublinhou Albuquerque.

Na comitiva vão estar ainda alguns empresários da área da construção civil e tecnológica, áreas que se têm revelado importante.

“São empresários que têm acompanhado também uma cooperação bastante profícua e importante com a África do Sul”, afirmou o governante.

De salientar ainda a presença da vice-reitora da Universidade da Madeira, na África do Sul, que vai servir para “reforçar a cooperação do ensino”.