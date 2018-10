Albuquerque quer maior estreitamento de relações entre Madeira e Rússia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, manifestou a intenção de aproximar as relações entre a Madeira e a Rússia durante a inauguração da Escola Russa.

Se o Vinho Madeira foi um elemento importante de ligação entre a Rússia e a Madeira agora pode ser a vez do setor da educação poder desempenhar um papel semelhante. Pelo menos essa é a expetativa do líder do executivo madeirense que ficou bem vincada aquando da inauguração da Escola Russa na Região Autónoma.

“Esta instituição pode fazer um trabalho importante de aproximação entre a Rússia e a Madeira”, sublinhou Albuquerque esta terça-feira na inauguração deste estabelecimento de ensino.

O governante durante a sua intervenção destacou as relações de negócios existentes desde o século 18, entre a Madeira e a Rússia, onde o Vinho Madeira acabou por ter um papel de grande relevo.

A Madeira foi também um local escolhido pelas elites russas como local para passar o verão. Mas a ligação entre a Região Autónoma e a Rússia vão mais além. Albuquerque lembrou a ligação de Borlov com a ilha que actualmente se encontra demonstrada por um busto, localizado no Funchal, e ainda pelas suas pinturas, que estão expostos nos museus da ilha.

Este estreitar tem-se mantido ao longo dos anos, referiu Albuquerque, e atualmente é expresso pelos cerca de 262 russos que residem na Madeira e também no turismo russo que tem escolhido a Região Autónoma como destino.

“A escola pode ter tem um importante papel no estreitamento dessas relações, na aproximação cultural e linguística ente a Madeira e a Rússia, e na formação dos próprios profissionais do turismo na língua russa”, destacou o governante.