Albuquerque quer melhorar apoio social e domiciliário e reforçar recursos humanos nestas áreas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, admitiu existir problemas de falta de espaço, em termos dos lares, e por isso o executivo tem feito um esforço no sentido de melhorar o apoio domiciliário. O reforço de recursos humanos tanto no apoio social como nos cuidados domiciliários é também outro plano do executivo.

O governante visitou esta quarta-feira o Lar de Santa Isabel, que sofreu obras de beneficiação, no valor de 190 mil euros, um local que possui cerca de 64 pessoas internadas e ainda um centro de dia com 12 pessoas.

“É importante manter as nossas infraestruturas, evitar a degradação, e melhorar as condições de trabalho dos profissionais e o conforto dos utentes”, salientou o governante nesta visita.

Ficou ainda reforçada a vontade do executivo em melhorar em áreas como o apoio domiciliário e apoio social ao domicílio, destacou Albuquerque, e também no reforço de pessoal ao nível das infraestruturas de apoio social e nos cuidados domiciliários.

“Queremos também melhorar as carreias das pessoas que trabalham no apoio domiciliário. Temos mais de 50 de ajudantes de apoio domiciliário”, acrescentou o líder do executivo regional.

Outro objectivo do executivo passa ainda por “concluir a rede de cuidados continuados”, afirmou Albuquerque, e coloca-la sob a alçada da Segurança Social.

“Não podemos ter o Serviço Regional de Saúde a fazer isso”, explicou Albuquerque.

Nesta visita o governante realçou que é preciso existir uma participação do estado nos custos daqueles que voltam à madeira oriundos da Venezuela.

“Até agora o que tem havido é conversa”, denuncia.

“E já agora é necessário que o conselho de governo aprove o cronograma financeiro para lançarmos o concurso do novo hospital que é outro compromisso que está por cumprir”, alertou Albuquerque ao Governo da República.