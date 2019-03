Alcino Lavrador: Como os líderes portugueses veem a nova era tecnológica

O Jornal Económico e a Accenture promoveram um Observatório sobre o tema “The post-technology era is upon us: Are you ready?”. No debate, moderado pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves, estiveram presentes Rui Barros, managing director da Accenture Technology em Portugal, Ricardo Chaves, CCO da SIBS, Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Lab, Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal e Francisco Simão, administrador dos CTT.