Alemanha: CSU perde maioria absoluta na Baviera, mas Angela Merkel resiste

A CSU, partido conservador bávaro no poder na região há quase seis décadas e aliado da chanceler Angela Merkel no governo federal, perdeu a maioria absoluta nas eleições regionais deste domingo, tal como previam todas as sondagens, tendo recuado cerca de 12 pontos percentuais, de 47% (em 2013) para 35,5%.

Mas nem tudo são más notícias para a chanceler – que vê um partido tradicionalmente aliado da ‘sua’ CDU (que não concorre na Baviera) perder muita da capacidade de influenciar uma região considerada o motor da economia alemã: a concorrer pela primeira vez, a Alternativa para a Alemanha (AfD), de inspiração nazi e que obteve no parlamento federal nas eleições de setembro passado uma posição acima dos 10%, não conseguiu um ‘score’ importante na Baviera, ao contrário do que indicavam vários estudos de intenções de voto. Terá ficado na casa dos 11%, quando algumas sondagens lhe davam a possibilidade de chegar aos 16%.

O facto de a ultradireita não ter conseguido um bom resultado é um alívio para a chanceler, dado que o confronto entre Merkel e os seus detratores tem-se centrado na questão dos imigrantes e dos refugiados. Se o AfD tivesse conseguido uma votação significativa – numa região que não é conhecida por receber estrangeiros de braços abertos – isso poderia ter como leitura política uma recusa dos alemães em apoiarem o governo federal na gestão desse problema específico. Ora, o facto de o AfD ter ido pouco além dos 10% permite concluir que os efeitos colaterais das medidas pró-imigração de Merkel parecem estar controlados.

Mas o grande vencedor das eleições foi o partido Os Verdes, que passaram de uma posição de 8,6% para uns inesperados 18,5%, o que lhes confere uma posição de relevância na discussão do próximo elenco governativo da região. Até porque Os Verdes passaram a ser a segundoa formação política mais votada da Baviera: o SPD, igualmente aliado de Merkel no governo federal, continua a sua verdadeira travessia do deserto, tendo perdido metade dos seus votantes: dos 20% que tinha, conseguiu agora apenas 10%, tendo passado de segundo para quinto partido mais votado. Para além de ter sido ultrapassado pelos Verdes e pelo AfD, ficou ainda atrás do Freie Wähler, um partido regional que conseguiu 11,5%, um pouco mais que os 9% anteriores. Os liberais do FDP atingiram os 5%, tendo melhorado em relação aos 3,3% de 2013.

O próximo embate eleitoral dá-se a 28 de outubro em Hesse, região onde a CDU governa em coligação com os ecologistas. Isto antes de em dezembro Angela Merkel enfrentar eleições internas no seu partido.