A economia alemã mostra claras dificuldades, tendo recuado 0,1% em cadeia no terceiro trimestre. Ainda assim, as revisões em alta na primeira metade do ano afastam o cenário de recessão, pelo menos para já e em termos técnicos.

30 Outubro 2023, 10h18

A economia alemã terá contraído 0,1% no terceiro trimestre em comparação com o período anterior, um resultado que confirma a estagnação do motor económico europeu. Apesar das dificuldades e do resultado negativo divulgado esta segunda-feira, houve lugar a revisões em alta das leituras anteriores, o que, em termos técnicos, afasta a recessão – embora o cenário se mantenha em cima da mesa com o recuo do terceiro trimestre.

Em termos homólogos, o cenário foi ainda pior, com uma queda de 0,3%. Ainda assim, ambos os resultados foram menos negativos do que o mercado antecipava, dadas as projeções de uma queda de 0,3% em cadeia e de 0,7% em termos homólogos. Sendo uma leitura rápida, os detalhes são ainda escassos, embora se saiba que o consumo voltou a enfraquecer, sendo parcialmente compensado pelo investimento.

Apesar de ser um resultado que volta a soar os alarmes na maior economia europeia, o cenário de recessão técnica acabou por ser novamente evitado. Isto porque as leituras trimestrais anteriores foram sujeitas a revisões em alta, retirando estes valores de terreno negativo. Assim, o primeiro trimestre registou um crescimento nulo, melhor do que a queda de 0,1% inicialmente estimada, enquanto o segundo trimestre viu uma melhoria significativa de -0,3% para 0,1%.

Ainda assim, o cenário para o resto do ano é pouco tranquilizante, com a generalidade dos analistas a prever que seja muito difícil à economia germânica inverter esta tendência de queda. A recessão técnica mantém-se como um risco claro, com o país pressionado por desafios estruturais, inflação ainda demasiado elevada e elevada incerteza, uma realidade agravada pela competição feroz no plano industrial com a China.